In manette Antonino Ciavarello, 50 anni. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dall'Italia nel 2022

Il genero di Totò Riina, Antonino Ciavarello, è stato arrestato a Malta in applicazione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Italia il 24 gennaio del 2022. Lo riportano i media maltesi.

Il Times of Malta fa sapere che l’uomo è stato fermato stamattina, all’indomani del suo 50esimo compleanno. Ciavarello era ricercato dalla procura di Brindisi per scontare una condanna per frode e violazione della cauzione. E’ stato portato in tribunale oggi pomeriggio e ha immediatamente dato il consenso alla sua estradizione.

L’arresto è avvenuto a Mosta, nel centro dell’isola, dove risiedeva. Nell’udienza in tribunale, il genero dell’ex boss di mafia è stato assistito da un interprete, è rimasto seduto tutto il tempo lamentando dolori alle gambe e ha dichiarato di lavorare come autista in un’azienda locale. Il suo avvocato di fiducia ha spiegato che l’imputato era a conoscenza delle sentenze nei suoi confronti ma non sapeva che fossero efficaci. Il Malta Independent ha aggiunto che il tribunale maltese ha disposto la custodia cautelare in carcere fino alla consegna alle autorità italiane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata