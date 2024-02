La polizia locale con i megafoni chiede ai cittadini di non uscire se non per motivi importanti

I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in via Gratosoglio 47 angolo Costantino Baroni all’interno di una ex tintoria a causa dello sversamento di alcuni fusti contenenti sostanze chimiche fra cui ammoniaca, acido muriatico e acqua ossigenata. La diffusione dei vapori ha creato una nube rendendo l’aria nella zona particolarmente irrespirabile. I vigili del fuoco sono sul posto con cinque mezzi fra cui il nucleo Nbcr e stanno cercando di abbassare il livello di diffusione delle sostanze chimiche. Precauzionalmente è stato inibito agli abitanti della zona di uscire dalle proprie abitazioni. Per questo motivo è stata attivata anche l’Arpa che insieme ai Vigili del fuoco dovrà constatare il livello di saturazione dell’aria. Sul posto anche la polizia di stato e la polizia locale, che dai megafoni sta chiedendo ai cittadini del quartiere di non uscire se non per motivazioni importanti.

