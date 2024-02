Foto di archivio

E' successo questa mattina a Terme Vigliatore. A nulla sono serviti i soccorsi chiamati dai colleghi

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Terme Vigliatore, nel Messinese. Un artigiano di 40 anni, cittadino romeno, è rimasto ucciso folgorato mentre stava lavorando all’impianto elettrico di una serra in un vivaio, in contrada Lacco. A nulla sono serviti i soccorsi chiamati dai colleghi: i sanitari del 118 non hanno potuto che accertare la morte dell’uomo. Sul posto i Carabinieri e i tecnici dell’ispettorato del lavoro che dovranno ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata