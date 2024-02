L'episodio, avvenuto al km 37,500, ha visto coinvolte diverse vetture e un mezzo pesante. Disposta la chiusura del tratto interessato, traffico bloccato

Incidente sulla A12 tra Rapallo e Chiavari. L’episodio, avvenuto al km 37,500, ha visto coinvolte più auto e un camion. Ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Tratto chiuso

Sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un incidente avvenuto al km 37 e 500, nel quale sono rimaste coinvolte più’ vetture ed un camion, secondo quanto riporta il sito di Autostrade.it. L’ultimo aggiornamento risale alle 10.26.

Un morto e nove feriti

È di un morto e 9 feriti il bilancio del maxi tamponamento avvenuto questa mattina sulla A12 tra Rapallo e Chiavari. L’incidente ha visto coinvolti quattro furgoni, cinque auto e un tir. L’uomo che ha perso la vita viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte nello scontro. Il tratto tra Rapallo e Chiavari è ora chiuso in direzione Sestri Levante per permettere l’intervento da parte dei soccorsi sanitari e meccanici, delle pattuglie della Polizia stradale e del personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra 1 chilometro di coda verso Sestri Levante. Sono in corso le attività propedeutiche all’apertura al traffico di una corsia verso Livorno in deviazione sulla carreggiata opposta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata