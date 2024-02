La donna è accusata di omicidio volontario: l'89enne è stato rinvenuto in un lago di sangue nella sua casa di Ruino

È stata fermata dai carabinieri la badante di Carlo Giovanni Gatti: l’89enne trovato morto ieri in un lago di sangue nella sua casa di Ruino, frazione del comune di Colli Verdi, zona dell’Oltrepo Pavese. La donna è stata portata in caserma già il 4 febbraio e, nel corso della nottata, è stata interrogata, alla presenza del suo avvocato, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

L’accusa per lei è di omicidio volontario che potrebbe però essere cambiata in omicidio preterintenzionale. Le indagini sono ancora in corso. Molto dipenderà dall’autopsia sul corpo dell’anziano e dai rilievi del caso.

La causa della morte quasi certamente è la profonda contusione alla nuca che ha causato il sanguinamento. Ancora, invece, è da capire come sia stata provocata.

