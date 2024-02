Foto da Facebook

Scendeva da una cresta, un cornicione di neve ha ceduto

È morto in Francia l’escursionista italiano, cuneese, Paolo Roasio. A darne notizia sui social è il Corriere di Savigliano, per il quale la vittima faceva il vignettista. E’ lui “la vittima del drammatico incidente accaduto nelle prime ore del pomeriggio di sabato 3 febbrai nella vallata dell’Ubayette, in Francia, dopo il colle della Maddalena – si legge sui social -. Paolo è morto dopo una caduta di oltre 300 metri, mentre con un gruppo di amici stava compiendo un’escursione sci-alpinistica verso la Tête de Fer. Una cornice di neve ha ceduto, Paolo è scivolato”.

