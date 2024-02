Abitava con la figlia e la nipote, che si sono salvate. Ingenti i danni all'abitazione

Una donna è morta a Sorso, vicino a Sassari, a causa dell’esplosione di una bombola di gas in una abitazione. La donna deceduta abitava lì con la figlia e la nipote, che si sono salvate: la donna è morta in seguito all’esplosione di una bombola di gpl che alimentava una caldaia esterna all’abitazione. Ingenti i danni all’abitazione, con la rottura dei vetri dovuta all’esplosione che ha coinvolto le abitazioni confinanti.La squadra 1A dei vigili del fuoco di Sassari è intervenuta intorno alle 14.30 per spegnere le fiamme che erano scoppiate in seguito all’esplosione.

