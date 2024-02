Le vittime hanno rispettivamente 21 e 22 anni

Grave incidente stradale a Lecco lungo la strada Lungolario Piave nelle prime ore del mattino di sabato quando un’auto, per cause ancora in corso di approfondimento, si è ribaltata intorno alle 2.45. Due le vittime del sinistro: si tratta di due ragazzi di 21 e 22 anni, morti nello schianto. Sul posto, oltre ai soccorsi di Areu, anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale che ha lavorato fino alle 6.40 per estrarre dalle lamiere i corpi dei due giovani.

