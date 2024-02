'Nessuno tocchi Ippocrate': "Una ogni due giorni, colleghi in fuga"

Quindici aggressioni registrate a Napoli dall’inizio dell’anno ai danni del personale medico in servizio. La denuncia arriva da Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’: “Ogni due giorni avviene un’aggressione ai danni di medici e infermieri in servizio, numeri crudeli che mettono in fuga i colleghi dai servizi di emergenza”. Sul tema è intervenuta Annarita Patriarca, componente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati: “Il Governo è intervenuto introducendo pene più severe per gli aggressori e prevedendo drappelli fissi delle forze dell’ordine all’interno degli ospedali”.

