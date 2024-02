Due studenti di 24 e 27 anni trasportati in ospedale in codice rosso

Quando gli agenti del distretto di polizia di Primavalle (Roma), impegnati in un controllo, gli hanno intimato l’alt, ha tentato di investirli alla guida di una Fiat 500. I poliziotti hanno esploso dei colpi a scopo intimidatorio ma il conducente dell’automobile ha proseguito la fuga fino a quando si è schiantato, in via di Val Cannuta in zona Aurelio, contro un’altra macchina con a bordo una coppia di studenti di 24 e 27 anni, che sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso in ospedale. Ferito anche l’uomo che era a bordo dell’auto in fuga. Poco distante dal punto in cui gli investigatori avevano tentato di fermare la macchina sono stati sequestrati a una persona quattro chili di hashish, e non si esclude che la droga possa essere stata trasportata o fosse destinata a essere ritirata dall’uomo fuggito a bordo della Fiat 500. Sul posto le volanti della questura e la polizia scientifica.

