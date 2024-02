Protesta contro la nuova politica agricola europea

“Stiamo rivendicando i nostri diritti perché purtroppo oggi, con la nuova politica agricola europea, non ci sentiamo tutelati. Ci hanno abbandonato a noi stessi“. Lo ha detto Mimmo Roscioli, imprenditore agricolo 30enne di Bellante (Teramo), tra i partecipanti alla protesta degli agricoltori contro le politiche agricole europee al presidio di Roseto degli Abruzzi. Roscioli è coordinatore del gruppo più giovane dei manifestanti abruzzesi, in provincia di Teramo.

“Noi purtroppo viviamo in un mondo dove i nostri genitori hanno fatto tanti sacrifici per costruire aziende, dignità e purtroppo oggi l’Europa ci sta togliendo tutto”, ha aggiunto. “Noi non riusciamo più a sopravvivere in queste condizioni. Considerate che siamo qui da circa cinque giorni in mezzo al freddo e al gelo, anche di notte. Noi non ci arrendiamo, siamo qui per difendere i nostri valori, le nostre tradizioni e la nostra cultura per raggiungere assieme il nostro obiettivo. Non molleremo, assolutamente. Vogliamo delle risposte chiare e concrete, il prima possibile e le istituzioni ci devono ascoltare. Non ci devono più mancare di rispetto perché noi vogliamo difendere i nostri diritti. Siamo qui per questo”, ha concluso Roscioli.

