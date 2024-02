L'incidente a Guarda Ferrarese. Indagini in corso per capire la causa dell'incidente

Un 59enne è morto giovedì mattina sul lavoro nell’area golenale del Po, a Guarda Ferrarese, in provincia di Ferrara, durante l’attività di abbattimento e rimboschimento pioppi dell’area. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo è stato investito e schiacciato da un furgone, probabilmente con la cisterna. Sono in corso le indagini per chiarire la causa dell’incidente che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere dovuto a un investimento o al ribaltamento del mezzo. All’arrivo dei soccorsi del personale del 118, per l’uomo, morto sul colpo, non c’è stato più nulla da fare. Al momento, sono ancora in corso le indagini e le verifiche dei carabinieri, sul posto insieme con lo Spisal, per ricostruire l’esatta dinamica.

