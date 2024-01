Roberto Salis all'aeroporto di Bergamo di rientro da Budapest, dove ha fatto in visita in carcere alla 39enne

“Finora sono state tutte chiacchere. Per cambiare la situazione ci vogliono i fatti e l’unico fatto che c’è è riportare mia figlia a casa”. Così Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, all’aeroporto di Bergamo di rientro da Budapest, dove ha fatto in visita in carcere alla 39enne.

