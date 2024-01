Ferita una donna di 60 anni, trasportata in ospedale in codice giallo

Incidente stradale mortale sulla Tangenziale Est di Pavia martedì mattina. In uno scontro tra due auto un uomo è morto e una donna di 60 anni è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto, oltre alle ambulanze, i Vigili del Fuoco e la polizia, che sta procedendo per i rilievi.

