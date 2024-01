I dati dell'Oim: sono più del doppio di quelli registrati nello stesso periodo del 2023

L’allarme dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim): quasi 100 persone sono morte o scomparse nel Mediterraneo centrale e orientale dall’inizio del 2024, più del doppio di quante erano state registrate nello stesso periodo del 2023, che poi ha finito per essere l’anno con il maggior numero di migranti morti in mare in Europa dal 2016. Secondo il Missing Migrants Project dell’Oim il numero annuo di migranti morti e dispersi in tutto il Mediterraneo è passato da 2.048 nel 2021 a 2.411 nel 2022 e a 3.041 alla fine del 2023.

