Immagine d'archivio

Il corpo senza vita di Fabio Ferrari, 55 anni, è stato individuato in fondo a un canalone

È stato ritrovato morto l’uomo di 55 anni uscito due giorni fa, domenica, per una escursione in Valtrompia e non più rientrato. Il corpo del runner, Fabio Ferrari, di professione ingegnere, è stato individuato in fondo a un canalone in località Baita Prada, vicino al Monte Muffetto, nel territorio di Bovegno (Brescia). L’uomo sarebbe caduto nel vuoto mentre percorreva un sentiero. Le ricerche erano partite domenica sera, dopo la richiesta d’intervento, da parte del Cnsas, Stazione di Valtrompia insieme al Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Carabinieri.

