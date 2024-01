È successo a Occhiobello: il micio è stato rianimato e ora si è ripreso

I vigili del fuoco hanno soccorso e rianimato un gatto rimasto bloccato dopo un incendio in un’abitazione a Occhiobello, in provincia di Rovigo. I proprietari di casa erano riusciti a fuggire appena in tempo ma il micio non era riuscito a mettersi in salvo. Un po’ di coccole e il gatto si è ripreso.

