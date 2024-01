I fatti risalgono al pomeriggio del 14 febbraio 2022

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno notificato a 6 giovani di età compresa tra i 20 ed i 29 anni, stranieri di seconda generazione, abitanti a Padova, Milano e Ferrara, un avviso di conclusione indagini e informazione di garanzia emesso nei loro confronti dalla Procura della Repubblica di Padova per l’aggressione e il ferimento un 25enne di Lecco, aggredito nel febbraio del 2022 nella Stazione patavina.

I fatti risalgono al pomeriggio del 14 febbraio 2022. Fan di un trapper della provincia padovana, anche lui iscritto nel registro degli indagati (non presente però all’atto dell’aggressione), il gruppo raggiunse la vittima (simpatizzante di un altro trapper dell’hinterland milanese e che aveva postato quel giorno alcuni video sui social, rendendo nota la sua presenza in zona stazione a Padova) e dopo averlo accerchiato lo colpirono con calci e pugni in tutto il corpo, provocandogli diverse ferite (con l’uso anche di un coltello) lasciandolo inerme a terra.

