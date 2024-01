L'uomo ha approfittato della fragilità psichica della vittima

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – V Dipartimento, ha arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Milano, un cittadino romeno di 25 anni, per la violenza sessuale avvenuta a fine ottobre in un’area verde della periferia nord del capoluogo meneghino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della 4 Sezione specializzata della Squadra Mobile, la ragazza, maggiorenne ma con diverse fragilità, dopo una discussione con i proprio familiari si era allontanata dall’abitazione di residenza.

Il 25enne trasferito a San Vittore

Una volta all’esterno ha incrociato l’uomo che l’ha convinta a seguirlo in un’area isolata di un parco nella periferia nord di Milano. Giunti sul posto, l’uomo l’ha costretta ad ingerire una notevole quantità di alcool fino quasi a farle perdere i sensi e a questo punto l’ha costretta a subire atti sessuali. Terminata la violenza, l’uomo si è allontanato, mentre la ragazza ha allertato i soccorsi, dopo essere riuscita a riprendere coscienza. Il venticinquenne, dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato arrestato in virtù dell’Ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria milanese e, al termine degli atti di rito, condotto al carcere di San Vittore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata