Secondo quanto apprende LaPresse da fonti legali, nella relazione depositata dal medico legale in merito alla morte dell’autista del bus di Mestre, precipitato da un cavalcavia provocando la morte di 21 persone, la causa del decesso è lo sfondamento del cranio. Alberto Rizzotto non avrebbe dunque avuto un malore prima dello sbandamento. La procura della Repubblica di Venezia aveva affidato ulteriori approfondimenti su eventuali malattie cardiache dell’autista. Secondo quanto apprende LaPresse, la causa del decesso per sfondamento è contenuta nella relazione del medico legale, che interpreta la consulenza cardiologica, e che è stata resa nota alle parti.

