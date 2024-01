L'uomo è in carcere dal 1991, condannato per la strage di Sinnai in cui vennero uccisi tre pastori

Il Procuratore Generale della quarta sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma ha chiesto l’assoluzione nei confronti di Beniamino Zuncheddu, in carcere dal 1991, condannato per la strage di ‘Cuiliis Coccus a Sinnai in Sardegna dove vennero uccisi tre pastori. “Chiedo l’assoluzione per non aver commesso il fatto” è stata la richiesta della procura generale, secondo cui le dichiarazioni dei testimoni che ai tempi portarono all’individuazione di Zuncheddu come l’autore della strage sono inattendibili. In serata è prevista la sentenza.

