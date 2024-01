Uno dei dipendenti è riuscito a far scattare l'allarme e sono arrivate due volanti

Rapina alla filiale della Banca di Credito Cooperativo in via Donato Menichella a Roma. Poco dopo le 8.30, due malviventi sono entrati nell’istituto di credito, non ancora aperto al pubblico ma dove erano già presenti i dipendenti, allo scopo di rapinarlo. Utilizzando due pistole, hanno preso in ostaggio i dipendenti ma uno di loro è riuscito a far scattare l’allarme: sul posto sono giunte volanti dei Commissariati Fidene e San Basilio. I due ladri sono stati fermati, uno all’interno della banca e l’altro invece all’esterno. Entrambe le armi utilizzate dai rapinatori sono vere, una di queste è stata trovata in un cestino nell’istituto di credito. Non risultano feriti e i due autori della rapina sono stati portati in commissariato.

