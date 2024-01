Organizzata per il 2024 la posa di 26 pietre tra il 24 gennaio e il 7 marzo

Sono 14 le nuove pietre d’inciampo che sono state posate a Milano, nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Alla posa ha presenziato la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi.

I nomi degli iscritti e le vie interessate: Levi Guglielmo, via Ludovico Ariosto 3; Raffael Emilia, via Mascheroni 8; Labi Wanda, via Mascheroni 8; De Semo Vittorino, via Mascheroni 8; Ravenna Enrico, Foro Buonaparte 18; De Benedetti Mario, via Gesù 4; Herz Theresia, via Gesù 4; Parietti Dionigi, via Pinamonte da Vimercate 11; Errera Emanuele Gino, via Luigi Settembrini 5; Landau Lea Elisa, via Achille Maiocchi, 26; De Benedetti Lucia, via Mozart 2; Bonacina Giovanni, Corso XXII Marzo 4; Balboni Giorgio, via Spartaco 11; Tonoli Umberto, via Orti 16.

A oggi sono circa 200 le pietre posate nella città di Milano. Il Comitato per le Pietre d’inciampo ha organizzato, per il 2024, la posa di 26 pietre in due date: oggi, nell’ambito della ricorrenza del Giorno della Memoria, e il 7 marzo, 80esimo anniversario degli scioperi del 1944. Saranno rispettivamente 13 quelle dedicate ai deportati politici e 13 quelle in memoria dei deportati razziali.

