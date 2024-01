Operazione contro l'abusivismo e i traffici illeciti nel noto bazar milanese al centro di polemiche per la merce in vendita rubata o contraffatta

Denunce e sequestri al Mercato di piazzale Cuoco a Milano. Una cinquantina di agenti della polizia locale supportati da uomini della polizia di stato sono stati impegnati in un’operazione contro l’abusivismo e i traffici illeciti nel noto mercato milanese al centro di polemiche per la merce in vendita rubata o contraffatta. Venticinque le persone denunciate per vendita non autorizzata, 25 sequestri a carico di soggetti noti e altri 57 sequestri amministrativi nei confronti di ignoti. Sequestrati 8 chilogrammi di sigarette. Una persona è stata denunciata per vendita di scarpe contraffatta, due per ricettazione di 30 trapani e utensili elettrici da lavoro della Hilti rubati e migliaia di capi di vestiario e oggetti sono stati presi in consegna dalle forze delle ordine. Sessanta le violazioni per soste o parcheggi irregolari.

“Noi non ci fermiamo – commenta sui propri canali social l’assessore alla Sicurezza di Milano, Marco Granelli -. Grazie al lavoro intenso di uomini e donne della Polizia Locale e della Polizia di Stato; e grazie ai presidenti e assessori dei Municipi con i quali lavoriamo in sinergia per costruire sicurezza nei quartieri”.

