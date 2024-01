La ristoratrice 59enne finì al centro di un caso mediatico per una recensione comparsa sulla pagina del suo locale

Si tengono oggi, nella basilica di Sant’Angelo Lodigiano, i funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro domenica scorsa. La famiglia – che ha chiesto espressamente ai giornalisti di non essere presenti alle esequie – ha lanciato un appello a “non inviare fiori” ma piuttosto a “devolvere l’equivalente in offerte alla Casa di Riposo di Sant’Angelo Lodigiano o all’Associazione Genitori e Amici dei disabili e Gruppo il Maggiolino”. La ristoratrice fu al centro di una accesa polemica per un post comparso sulla pagina del suo ristorante.

Sulla morte della donna di 59 anni, proprietatria della pizzeria ‘Le Vignole’ di Sant’Angelo Lodigiano è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti: sul come sia morta Giovanna Pedretti, finita al centro di un caso mediatico per una recensione della sua pizzeria di un cliente, rimasto anonimo, che si lamentava della presenza di gay e disabili nel locale, non ci sono molti dubbi.

Rimane da capire cosa abbia spinto Pedretti al gesto estremo. Gli occhi sono al momento puntati proprio su quella recensione, diventata virale sui social prima per la risposta della donna che invitava il cliente a non tornare più nella pizzeria, poi perché messa in dubbio da alcuni da giornalisti e fact checker, fra cui Selvaggia Lucarelli. Gli inquirenti hanno già chiesto a Google accertamenti sulla veridicità del commento, ma da quanto si apprende dovrebbero ancora partire. Le indagini sono condotte dai carabinieri che, nelle ore precedenti la morte di Pedretti, avevano convocata la donna in caserma come persona informata sui fatti per individuare il presunto cliente razzista. Cliente che, ancora oggi è rimasto anonimo.

La famiglia: “Giornalisti fuori da chiesa per funerale”

La famiglia ha chiesto ai giornalisti di restare all’esterno della chiesa, all’interno della piazza antistante la Basilica. “Stampa e TV: rispettate alla famiglia e non fatevi vedere più”. È lo striscione comparso fuori dalla basilica di Sant’Angelo Lodigiano dove si tengono i funerali di Giovanna Pedretti. Nei giorni scorsi la famiglia, in particolare la figlia Fiorina D’Alvino aveva attaccato duramente la stampa, accusandola della morte della donna.

