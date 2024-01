Si tratta di una 19enne e di una 27enne: sono state ricoverate al Niguarda e alla clinica Mangiagalli

Aggressione ai danni di due ragazze a Milano in viale Fermi all’alba, intorno alle 5 di domenica mattina, nella zona di una discoteca. Le due giovani di 19 e 27 anni sono state avvicinate da un uomo non identificato.

Dopo l’aggressione la 18enne e la 27enne sono state portate dal 118 rispettivamente al Niguarda e alla clinica Mangiagalli. Sul caso indaga la polizia. La 18 enne avrebbe fatto una denuncia per abuso sessuale.

L’assalitore avrebbe preso di mira inizialmente quest’ultima, infilandole la mano fra le gambe da sotto la gonna. La 27 enne che era con lei ha cercato di colpire con la borsetta l’aggressore per fermarlo. L’aggressore l’ha spinta causandole lesioni, per cui è stata ricoverata in codice verde, e poi è fuggito

