La donna, di 19 anni, è stata salvata da una cameriera a cui aveva mostrato il 'signal for help'

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato ieri sera in flagranza un 23enne cittadino marocchino per violenza sessuale su una ragazza italiana di 19 anni che sarebbe avvenuta fra Piazza della Scala e via Torino. La giovane, che si è salvata riuscendo ad avvisare una cameriera del McDonald’s di via Torino con la scusa di andare in bagno mostrandole il ‘signal for help’ (pollice della mano piegato, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno), si trovava a Milano per assistere a un evento e alloggiava in un hotel del centro città. Rientrando presto la sera, si è fermata in Piazza Duomo e ha socializzato con un gruppo di persone fino a rimanere sola con due uomini che, dalle prime informazioni, sembrerebbero fratelli. Quando uno dei due se ne è andato il 23enne ha cominciato con atteggiamenti molesti a palpare la giovane, tentare di baciarla e usare frasi insistenti per convincerla ad avere rapporti sessuali. In via Torino, dopo la richiesta d’aiuto, sono intervenute la volante Duomo della Questura e gli agenti del Commissariato Porta Romana che hanno raccolto il racconto della vittima e arrestato in flagranza il giovane.

