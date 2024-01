L'uomo era impegnato nella manutenzione di una copertura

Ancora una morte sul lavoro in Italia. Un operaio è morto venerdì nello stabilmento della Cnh di Jesi, in provincia di Ancona, dopo essere precipitato dal tetto. L’uomo era impegnato nella manutenzione della copertura del tetto e, secondo quanto si apprende, è dipendente di una ditta esterna rispetto all’azienda che produce trattori. Sul posto i carabinieri e un’eliambulanza. Inutili i soccorsi, si è potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Si tratta del secondo incidente sul lavoro grave della giornata: a Monfalcone un operaio è in gravi condizioni dopo essere rimasto schiacciato dal crollo di un ponteggio in un cantiere navale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata