La segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante: "I giornalisti raccontano e non inventano, non sono 'manettari'"

Sit-in oggi dinanzi la prefettura di Pescara, contro la norma Costa, già approvata alla Camera e al vaglio in senato. Se approvato l’emendamento impedirà la pubblicazione del contenuto delle ordinanze cautelari emesse dai giudici. Oggi, nel capoluogo adriatico, alla manifestazione organizzata dal Sindacato dei giornalisti hanno partecipato l’Ordine dei giornalisti abruzzesi, l’Associazione nazionale partigiani italiani di Pescara, Arci e le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil e Legambiente.

L’appello al Presidente della Repubblica

Non manca un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e non firmare la norma Costa: “I giornalisti raccontano e non inventano, non sono ‘manettari’, ma contribuiscono a rendere vivo il campo della democrazia con il loro lavoro di controllo su ogni potere. I giornalisti – ha detto la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante – non agiscono nell’illegalità, sono sottoposti a un insieme di regole penali, civili e ordinistiche che determinano l’esercizio professionale per assicurare un’informazione corretta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata