Shmuel Peleg: "Dobbiamo fare quello che è meglio per il bambino"

Il nonno materno di Eitan, unico superstite della strage del Mottarone, a Verbania per l’inizio del processo sull’incidente alla funivia del 23 maggio 2021, costato la vita a 14 persone.”Dobbiamo fare quello che è meglio per Eitan. Le famiglie devono stargli vicino insieme e io non cerco vendetta”, ha dichiarato Shmuel Peleg. L’uomo è arrivato a sorpresa alla Casa della Resistenza di Verbania dove si è tenuta l’udienza preliminare.

“Questo è tutto ciò che voglio: essere presente per mia figlia, per la mia famiglia. e questo è tutto”, ha spiegato Peleg. “Per quanto mi riguarda, voglio essere presente qui e poi andrò al Mottarone. E dopo resterò a Pavia. Vivo in Israele, ma rimango qui. Il mio posto è in Israele, ma io resto qui. La mia famiglia sta qui. Anche io sono tornato qui per Eitan. Quindi entrambe le famiglie saranno saranno con lui. Questo è ciò che è importante adesso”, ha concluso.

