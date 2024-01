L'avvocato Paolo Corti a margine dell’udienza preliminare per la tragedia del 23 maggio 2021

“Leitner ha fatto qualcosa di straordinario in questi mesi, pur proclamandosi estranea alle contestazioni si è fatta carico dei risarcimenti nei confronti dei parenti delle vittime di questa assurda tragedia e lo ha fatto con denaro proprio. Abbiamo più di 50 posizioni aperte, le somme sono oggetto di riservatezza ma è una somma importante di tutto rilevo”. A dirlo è l’avvocato Paolo Corti, difensore del presidente di Leitner, Anton Seeber, all’arrivo alla Casa della Resistenza di Verbania dove oggi inizia l’udienza preliminare per la tragedia del Mottarone accaduta il 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone. “Negli accordi Leitner ha poi previsto di potere andare a ripetere queste somme nei confronti di quelli che riteniamo essere i veti responsabile di questa tragedia”, ha spiegato il legale. “È un impegno importante quello di Leitner che ha voluto fare per vicinanza e solidarietà nei confronti dei parenti delle vittime e credo sia un dato apprezzabile che non ha precedenti almeno a mia memoria nella storia giudiziaria italiana”.

