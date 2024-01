Il sit-in organizzato dal coordinamento 'Torino per Gaza'

Il coordinamento ‘Torino per Gaza’ si è riunito in presidio davanti al Comune di Torino per chiedere l’apertura di corridoi sanitari tra Torino e Gaza City, città gemellate dal 1999. Il presidio si è svolto con la creazione di un flash mob in cui la piazza davanti al municipio è stata riempita di scarpe e pupazzi, avvolti nei sudari a rappresentare le vittime dei bombardamenti.

