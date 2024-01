E' successo in uno stabilimento metalmeccanico di Atessa, la vittima aveva 47 anni

Un operaio 47enne è morto ad Atessa, in provincia di Chieti, mentre era a lavoro in uno stabilimento metalmeccanico della Val di Sangro, specializzato nella produzione di componenti meccaniche per automobili e furgoni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un tubo, riportando lesioni mortali. Inutili i soccorsi del 118.

La procura di Lanciano, intanto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Sul corpo è stata disposta l’autopsia e il pubblico ministero Mirvana Di Serio ha disposto il sequestro del macchinario su cui lavorava l’operaio. Il 47enne sarebbe morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione locale stanno procedendo ai rilievi di rito e alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Sono in corso delle verifiche anche da parte degli ispettori del lavoro della provincia teatina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata