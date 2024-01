Il locale è stato sequestrato: indagini della Procura

Si indaga per lesioni colpose e omissione di lavori necessari per rimuovere pericoli dopo il crollo del solaio all’interno del convento di Giaccherino, adibito a cerimonie, alle porte di Pistoia, avvenuto ieri intorno alle 19.15 nel corso di una festa di matrimonio. Un fascicolo a carico d’ignoti è stato aperto dalla Procura e il locale è stato posto sotto sequestrato. Coinvolti nel crollo anche gli sposi, Paolo Mugnaini, di Lastra, e Valeria Ybarra, statunitense. Entrambi i 26enni stanno bene e sono stati dimessi dall’ospedale di Pistoia dopo la notte. Complessivamente sono 100 i soccorritori entrati in azione. Verso le dimissioni anche 4 dei cinque codici rossi.

“Nessun ferito in pericolo di vita”

“Delle 12 persone portate ieri da Giaccherino al Pronto soccorso di Pistoia, 9 – tra cui gli sposi – sono state dimesse. Restano ricoverate 3 persone al San Jacopo, 2 portate in codice rosso ma nessuna in pericolo di vita. Uno degli invitati trasportato a Careggi in codice rosso al momento è sempre in terapia intensiva”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ringraziando tutti i soccorritori. “Ieri ho seguito sul posto le operazioni andate avanti fino a notte. Ogni persona intervenuta ha dato tutta se stessa per aiutare gli altri”, ha aggiunto il sindaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata