L'imprenditrice digitale fa sapere che risponderà solo a loro in merito alle inchieste sulle vendite del pandoro Balocco 'Pink Christmas'

“In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di Amministratore Delegato di Tbs Crew Srl e di Fenice Srl, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto“. È quanto si legge in una nota diffusa dall’imprenditrice digitale e influencer, in merito alle inchieste sulle vendite del pandoro Balocco ‘Pink Christmas’.

