Un furgone si è schiantato contro due tir fermi per un tamponamento

Incidente mortale sull’Autostrada A1 questa nel Lodigiano: intorno alle 10 un furgone si è schiantato contro due tir fermi per un tamponamento, nella tratta tra Casalpusterlengo-Lodi verso Milano. La vittima, passeggero del furgone, è morto sul colpo, mentre il conducente dello stesso mezzo – un uomo di 54 anni – è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale di Cremona, per traumi alla testa, al bacino e a una gamba. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari oltre al personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Il traffico è stato deviato su una sola corsi, con 7 km di coda.

Agli utenti diretti verso Milano, il consiglio è di uscire a Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Lodi. Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 verso Verona e successivamente prendere la A4 Torino-Trieste in direzione Milano oppure percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Brescia e successivamente prendere la A4 verso Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata