È la quinta vittima da inizio 2024 sulle strade della Capitale

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino, all’altezza del km 16,800 in direzione Fiumicino. Sul posto la polizia Stradale per i rilievi. La vittima è la quinta dall’inizio del 2024 sulle strade di Roma. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.

