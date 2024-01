Tasso positività al 9,2%, in calo del 6,7%

Netto calo dei casi Covid in Italia nella settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio con un totale di 20.945 nuovi positivi per una variazione pari a -45,9%. È quanto emerge da report settimanale del Ministero della Salute. In calo anche i decessi, con 355 morti registrati nello stesso arco temporale e una variazione di -4,3% rispetto alla settimana precedente.

Tasso di positività al Covid in Italia del 9,2% per la settimana che va da 4 al 10 gennaio con una variazione di -6,7% rispetto alla settimana precedente quanto era al 16%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In calo anche i tassi di occupazione in area media che, al 10 gennaio, è dell’8,2% con 5.131 ricoverati, rispetto al 10,1% (6.320 ricoverati) del 3 gennaio. Leggera diminuzione anche per i casi in terapia intensiva dove si contano 213 ricoverati pari al 2,4%, rispetto al 2,8% (246 ricoverati) del 3 gennaio

