Il virus "è ancora una minaccia globale", afferma la direttrice della preparazione e della prevenzione delle pandemie, Maria Van Kerkhove

“Purtroppo, alla fine del 2023, abbiamo superato la soglia dei 7 milioni di decessi per Covid segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)”. Lo scrive in un post su X la direttrice della preparazione e della prevenzione delle pandemie dell’Oms, Maria Van Kerkhove. Dall’esplosione dell’emergenza sanitaria, quattro anni fa, si sono registrate per l’esattezza “7.010.586 vittime”. Ma, precisa Van Kerkhove, “il reale bilancio più alto, con stime fino a 3 volte superiori a livello globale”. Dati che l’esponente dell’Oms definisce “devastanti“. Il Covid, afferma, “è ancora una minaccia globale e non possiamo che augurarci che scompaia”.

