In fiamme i materiali per la ristrutturazione del palazzo. Colonna di fumo nero visibile a lunga distanza

Incendio in un palazzo di via Saponaro 37 a Milano, nella zona Sud della città. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco. Da un primo sopralluogo sembrerebbe che l’incendio abbia interessato alcuni pannelli accatastati da utilizzare per la ristrutturazione dell’edificio. Non risultano persone coinvolte o intossicato. Il rogo ha provocato un’alta colonna di fumo nero visibile a lunga distanza.

Dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, i vigili del fuoco hanno effettuato dei sopralluoghi in alcuni appartamenti. Le fiamme sarebbero partite da alcuni materiali di risulta e pannelli accatastati per la ristrutturazione dello stabile. L’edificio fa parte del complesso popolare delle Torri Bianche di Aler, nel quartiere Gratosoglio.

