Foto dall'archivio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco giunti con cinque squadre

Una donna è morta questo pomeriggio in un appartamento andato a fuoco in via dei Giornalisti 64, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco giunti con cinque squadre. In supporto erano presenti anche il capo turno provinciale ed il funzionario di servizio, oltre al carro autoprotettori. L’incendio si è sviluppato al primo piano di un edificio di sei. Diversi inquilini sono stati evacuati dallo stabile invaso dal fumo, ma all’interno dell’appartamento in fiamme è stato rinvenuto il corpo della donna ormai privo di vita. L’intervento è tutt’ora in corso, anche se la situazione è sotto controllo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata