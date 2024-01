Quattro gli indagati, tra le accuse cpncussione e abuso d'ufficio

Arresti domiciliari per il sindaco di Erchie (Brindisi) e l’assessore titolare delle deleghe ai Servizi Ambientali, Lavori Pubblici e Polizia Urbana, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Brindisi su alcune condotte poste in essere tra ottobre 2020 e maggio 2022. Sottoposti a divieto di dimora l’assessore ai Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità e l’ingegnere ex responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa del Comune. I quattro sono indagati, a vario titolo, per “concussione e tentata concussione, abuso d’ufficio in concorso e atti persecutori, tutti aggravati dall’aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso, induzione indebita a dare o promettere utilità, raccolta-trasporto-abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto contro un incaricato di pubblico servizio e dall’aver abusato di autorità e relazione d’ufficio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata