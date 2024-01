Non si esclude il suicidio ma è al vaglio anche l'ipotesi dell'incidente

Un uomo di 70 anni è morto oggi pomeriggio dopo essere precitato dalla finestra del reparto di pneumologia al quarto piano dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Il 70enne, secondo quanto apprende LaPresse, è morto sul colpo. Sono in corso le indagini della procura della Repubblica di Cassino per verificare la dinamica dell’accaduto. Non si esclude il suicidio ma è al vaglio anche l’ipotesi dell’incidente.

