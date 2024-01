La vittima è un ragazzino cinese che stava andando a scuola

Uno studente è stato travolto e ucciso questa mattina da un’auto in via Peretti, nelle vicinanze dell’ospedale Brotzu a Cagliari. La tragedia si è consumata poco dopo le 8, la vittima è un ragazzino cinese. Secondo la prima ricostruzione della polizia municipale la vittima, che avrebbe compiuto 16 anni fra qualche settimana, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe portato a scuola. L’impatto non è stato violento, ma ha sbattuto la testa e il corpo contro il parabrezza dell’auto, è caduto ed è morto sul colpo.

Sul posto, gli agenti della polizia municipale del capoluogo sardo, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica. Colpito dall’auto mentre stava attraversando la strada, il ragazzo è caduto sull’asfalto. L’automobilista, una donna, si è fermato per soccorrerlo, sul posto sono arrivati gli agenti della locale e il 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili: il ragazzo era già morto. La donna è sotto choc. Il traffico sta subendo pesanti rallentamenti.

