In Lombardia venduti tre dei cinque premi maggiori

E’ la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia 2023, aggiudicandosi tre dei cinque premi maggiori. A Milano finisce il tanto ambito primo premio da 5 milioni di euro con il tagliando F 306831. La regione, rileva agipronews, si aggiudica anche il terzo premio da 2 milioni di euro, centrato ad Albuzzano, in provincia di Pavia, grazie al biglietto I 191375, e il quarto, dal valore di 1,5 milioni, vinto a Roncadelle, in provincia di Brescia, con il biglietto C 410438. Il secondo premio da 2,5 milioni va a Campagna, in provincia di Salerno, con il tagliando M 382938. L’ultima vincita, pari a un milione, andrà nelle casse del possessore del biglietto N 454262, venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini. Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023 è stato vinto a Milano presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212.

Il titolare del bar: “Ho pensato a uno scherzo”

Si chiama Luigi il titolare del bar Valdagno in via delle Forze Armate 212 a Milano dove è stato venduto il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. “L’ho saputo stamattina. Degli amici mi hanno mandato un WhatsApp alle 2: l’ho visto alle 5 quando mi sono svegliato per venire a lavorare. Sinceramente ho pensato a uno scherzo”, racconta a LaPresse. Sconosciuto il fortunato vincitore ma, dice ancora Luigi, “sarà un cliente abituale perchè questa non è una zona di passaggio, i biglietti li comprano solo i clienti”.Tanta la gioia nel bar che appartiene alla sua famiglia da 50 anni, racconta ancora Luigi. “I miei hanno rilevato il bar, che già esisteva, 50 anni fa, nel 1974, ora ci sono io. È la prima volta che abbiamo una vincita di questo tipo, di solito cose normalissime nella quotidianità ma – conclude sorridente – niente di simile”.

Vince la Lombardia

Fa festa la Lombardia nell’estrazione della Lotteria Italia 2023. Tre dei cinque premi di prima categoria, rileva Agipronews, sono andati alla regione, a partire dal più ambito di 5 milioni, finito proprio a Milano. Poi, a seguire, il terzo premio da 2 milioni ad Albuzzano, in provincia di Pavia, e il quarto da 1,5 milioni di euro che vede come protagonista Roncadelle, in provincia di Brescia. Totale: 8 milioni e mezzo di euro. Una cifra mai raggiunta in tempi recenti né all’interno del capoluogo, né tantomeno in regione. Le ultime grandi vincite realizzate a Milano con la storica Lotteria di inizio anno, ricorda Agipronews, risalgono al 2018 (secondo premio da 2,5 milioni), 2017 (terzo premio da 1,5 milioni) e 2010, quando fu vinto un milione e mezzo. In territorio lombardo da segnalare anche la vincita da mezzo milione di euro arrivata nel 2019. Poi un triennio avaro di gioie, con soli premi di seconda e terza categoria, fino al 2023, con 8 milioni e mezzo contando solo le vincite più ricche. In questa edizione la Lombardia è stata la seconda regione per numero di biglietti venduti, con oltre un milione di tagliandi staccati. Premiata, quindi, la voglia dei cittadini lombardi di tentare la fortuna.

180 giorni per reclamare i premi

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2023. I vincitori, ricorda agipronews, hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

