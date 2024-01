A improvvisarsi camerieri per beneficenza politici e protagonisti del mondo dello spettacolo

Torna, come ogni anno a Milano, la Befana del Clochard, il pranzo solidale organizzato dai City Angels per 200 senza fissa dimora. Con un menù curato da Christian Garcia, cuoco di Alberto di Monaco, che ha cucinato piatti con le verdure biologiche fornite dall’orto del Principe, e servito da vari testimonial del mondo dello spettacolo, tra cui Ivana Spagna, Susanna Messaggio, Cochi Ponzoni. Molti anche i politici che hanno voluto per un giorno improvvisarsi camerieri per chi è meno fortunato. “I senzatetto sono aumentati ma è aumentato soprattutto il numero delle persone, famiglie o single, indigenti pur avendo ancora una casa e un lavoro. Fanno molta fatica ad andare avanti e quindi si rivolgono a noi”, spiega Mario Furlan, fondatore dei City Angels: “Ci chiedono giacconi ma anche biancheria intima, pacchi di pasta. Al momento i senzatetto sono per circa due terzi stranieri che vengono qui per farsi una vita e sono più giovani rispetto agli italiani che invece sono persone che hanno perso qualcosa, chi aveva una vita normale e poi è crollato”.

