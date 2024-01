La vittima si chiama Francesco Cupani, il mezzo è stato messo sotto sequestro

Quarta vittima della strada da inizio anno a Roma: un uomo di 83 anni è stato investito in via dei Faggi all’altezza via dei Noci da uno scooter Honda SH 125 condotto da un uomo di 29 anni. L’83enne, Francesco Cupani, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Vannini, dove è poi deceduto per le gravi ferite riportate. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e il 29enne sottoposto ad accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

