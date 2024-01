Messaggio del tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans dopo l'ischemia che lo ha colpito nei giorni scorsi

“Sono a casa e sto bene”. Così Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans, che in un video rassicura sulle sue condizioni di salute dopo l’ischemia che lo ha costretto al ricovero in ospedale ad Aosta.

“Sto recuperando energie e forze – aggiunge Cappato – dovrò fare una piccola ma non problematica operazione al cuore nelle prossime settimane. Il recupero sta andando bene”. Cappato ringrazia “tutte le persone che mi hanno scritto e mandato messaggi in queste ore e che mi hanno chiamato” e rivolge un ringraziamento particolare “all’ospedale Parini di Aosta: sono stati fantastici, professionali ma anche gentili e umani e questo è molto importante. Sto recuperando energie – conclude – perché temo ce ne sarà bisogno in questo 2024 per le lotte e le battaglie dell’associazione Luca Coscioni e di Eumans. A tutti un buon 2024, ci siamo”.

