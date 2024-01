I cadaveri trovati in due diverse abitazioni. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena

Due donne sono state trovate morte questa notte a Naro in provincia di Agrigento, in due abitazioni diverse. Il corpo di una delle due vittime è carbonizzato. Entrambe sono di nazionalità romena. La tragica scoperta è avvenuta questa notte dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio in vicolo Avenia. Poco dopo è stata ritrovata la seconda donna priva di vita in via Da Vinci. Sulle due morti stanno indagando i carabinieri di Naro e del reparto operativo di Agrigento. La distanza fra le due abitazioni è di appena duecento metri. I militari stanno accertando i collegamenti fra le due morti.

I due omicidi sono collegati

Le due donne di nazionalità romena trovate morte questa notte a Naro in provincia di Agrigento sono state uccise e i due delitti sono collegati fra loro. Questa è la pista privilegiata per i carabinieri e per la procura di Agrigento che stanno indagando sulle due morti e stanno sentendo in caserma diversi sospettati. In particolare, alcuni connazionali delle due vittime che avrebbero avuto contatti ieri sera con le due donne. Le zona di vicolo Avenia, dove è stata trovata la prima vittima carbonizzata in casa sua, e di via Da Vinci dove è stata uccisa la seconda vittima, sono state transennate per permettere i rilievi degli specialisti della scientifica. Sul posto il medico legale e il procuratore aggiunto Salvatore Vella. Da quanto si apprende prima dell’omicidio di via Da Vinci la donna sarebbe stata aggredita in strada.

