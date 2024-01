L'uomo ha perso il controllo del suo veicolo andando a sbattere su un mezzo che procedeva in senso opposto, il cui guidatore ora è grave

Un uomo di 78 anni è morto questa mattina, 3 gennaio, poco dopo le 6, in un incidente stradale avvenuto al Km. 18 di Via Laurentina a Roma, al confine con il comune di Pomezia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del IX gruppo Eur della polizia di Roma Capitale il 78enne, alla guida di una Opel Mokka, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro il guardrail e poi centrando una Ford Focus che procedeva nel senso opposto di marcia. L’uomo alla guida del secondo veicolo, un 57enne, è stato trasportato dal 118 in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio. L’altro conducente invece è deceduto durante il trasporto al Campus Bio Medico. Il tratto di strada dove è morta la seconda vittima del 2024 sulle strade di Roma è stato teatro di altri 5 incidenti mortali avvenuti negli ultimi mesi del 2023, tra cui quello in cui è deceduta la 13enne Gaia Menga.

